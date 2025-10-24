Napoli Explosion al MaxiMall Pompeii | Mario Amura tra arte e cinema

Al MaxiMall Pompeii una mattinata di arte contemporanea con Mario Amura: alle 11:00 l’artista racconterà la nascita di “Napoli Explosion — Oplonti Interactive Experience” e la sua tecnica, alle 12:00 al Cinema Nexus la proiezione del documentario. Ingresso libero, visite guidate gratuite e una cartolina autografata per ogni spettatore. Un mattino di incontri e immagini . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

