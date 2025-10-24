Napoli Explosion al MaxiMall Pompeii | Mario Amura tra arte e cinema
Al MaxiMall Pompeii una mattinata di arte contemporanea con Mario Amura: alle 11:00 l’artista racconterà la nascita di “Napoli Explosion — Oplonti Interactive Experience” e la sua tecnica, alle 12:00 al Cinema Nexus la proiezione del documentario. Ingresso libero, visite guidate gratuite e una cartolina autografata per ogni spettatore. Un mattino di incontri e immagini . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
#TorreAnnunziata. 'Napoli Explosion' accende il Maximall Pompeii. Sabato 25 ottobre l’artista oplontino #MarioAmura incontra il pubblico al Cinema Nexus per raccontare la sua magia - facebook.com Vai su Facebook
“Napoli Explosion”: l’arte pirotecnica di Mario Amura arriva al Maximall Pompeii - L’artista Mario Amura porta la magia dei fuochi d’artificio di Capodanno nel Golfo di Napoli al Maximall Pompeii con “Napoli Explosion – Oplonti Interactive Experience”. Segnala latorre1905.it
Napoli Explosion Oplonti Interactive Experience: incontro con l’artista Mario Amura - «Napoli Explosion è un progetto corale che trasforma in dipinti fotografici i festeggiamenti di Capodanno nel Golfo di Napoli. Scrive ilmattino.it
Napoli Explosion: A Visual Symphony - "Napoli Explosion is a collective project that transforms New Year's celebrations in the Gulf of Naples into photographic paintings. ilmattino.it scrive