Napoli-Eintracht vietati biglietti a residenti a Bergamo | Ultrà Atalanta amici dei tedeschi
Tempo di lettura: 2 minuti Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bergamo, ad esclusione dei sottoscrittori di tessere di fidelizzazione “Napoli Calcio” alla data del 30 agosto 2025. È la prescrizione del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, in vista di Napoli – Eintracht Francoforte. Il match di martedì 4 novembre è valido per la Champions League. Come spiega una nota, il provvedimento è stato adottato su determinazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive del Viminale, e su conforme proposta della Questura di Napoli. Alla base della decisione, le informative che hanno evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
