Napoli-Eintracht il Prefetto vieta i biglietti ai residenti nella provincia di Bergamo
Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Bergamo per la partita di Champions League Napoli-Eintracht Francoforte (martedì 4 novembre ore 18:45). Napoli-Eintracht, la decisione del Prefetto. La decisione è stata adottata su determinazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e alla conforme proposta della Questura di Napoli, che hanno evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica “in ragione dei rapporti di amicizia tra tifosi tedeschi e quelli dell’Atalanta. Questi ultimi hanno fornito supporto anche in occasione dei gravi incidenti verificatisi in occasione dell’incontro disputato il 15 marzo 2023 e pertanto, anche sulla scorta di esiti di recente attività informativa, non si può escludere che anche in occasione della gara in programma il prossimo 4 novembre possano dar corso a condotte pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
