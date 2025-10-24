Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Bergamo per la partita di Champions League Napoli-Eintracht Francoforte (martedì 4 novembre ore 18:45). Napoli-Eintracht, la decisione del Prefetto. La decisione è stata adottata su determinazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e alla conforme proposta della Questura di Napoli, che hanno evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica “in ragione dei rapporti di amicizia tra tifosi tedeschi e quelli dell’Atalanta. Questi ultimi hanno fornito supporto anche in occasione dei gravi incidenti verificatisi in occasione dell’incontro disputato il 15 marzo 2023 e pertanto, anche sulla scorta di esiti di recente attività informativa, non si può escludere che anche in occasione della gara in programma il prossimo 4 novembre possano dar corso a condotte pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Eintracht, il Prefetto vieta i biglietti ai residenti nella provincia di Bergamo