Napoli e Inter vale lo scudetto | la squadra di Conte costa più di quella di Chivu

Napoli contro Inter vale un pezzo di scudetto, anche se siamo solo a fine ottobre e quando il signor Mariani avrà rispedito le squadre nello spogliatoio del Maradona mancheranno ancora 30 giornate al gong finale della stagione. Vale un pezzo di scudetto perché si salda all’ epilogo dello scorso mese di maggio, tra polemiche e tensioni e con una gerarchia ridisegnata del calcio italiano. Cosa sarebbe oggi l’Inter se Simone Inzaghi avesse avuto la meglio nello sprint punto a punto contro Antonio Conte? E il tecnico leccese sarebbe ancora alla corte di De Laurentiis? Avrebbe avuto carta bianca sul mercato, pur di convincerlo a restare da eroe dello scudetto? Inzaghi o Chivu: chi siederebbe sulla panchina nerazzurra? Dentro quel confronto a distanza che ha premiato i partenopei e condannato i nerazzurri ci sono state diverse sliding doors per i due club. 🔗 Leggi su Panorama.it

