Napoli dog sitter trascina cane in bici per 6 km | denuncia

A San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, un uomo a bordo di un e-bike ha trascinato un cane legato con una catena a strozzo per quasi sei chilometri. Il 39enne dog sitter è stato denunciato dai Carabinieri per maltrattamento e abbandono di animali. Le stesse accuse sono state rivolte anche nei confronti del proprietario dell'animale, un 54enne di Volla. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Napoli, dog sitter trascina cane in bici per 6 km: denuncia

