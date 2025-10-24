Napoli degrado e vandali per la cinquecentesca fontana della Scapigliata | scatta Sos

Tempo di lettura: < 1 minuto Monumenti di Napoli a rischio, scatta l’allarme per la fontana della “Scapigliata”. A denunciarne l’abbandono è Pino De Stasio, consigliere della Municipalità 2. In una mail al sindaco Gaetano Manfredi, riporta le segnalazioni di “molti cittadini” sullo “ stato di grave degrado e vandalizzazione nel quale versa la storica fontana della “Scapigliata” “. De Stasio stesso ha potuto “verificare l’orrore visivo e strutturale della preziosa memoria marmorea”. Alla mail sono allegate alcune eloquenti foto. Le scritte spray deturpano la fontana di via Egizaca a Forcella, eretta tra il 1539 e il 1541, per volontà del viceré Don Pedro de Toledo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

