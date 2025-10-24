Napoli Conte perde anche Meret | frattura al dito del piede

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Già senza Lukaku, Rrahmani, Lobotka e col dubbio Hojlund, i campioni d'Italia perdono il portiere. Presto per capire i tempi di recupero, ma rischia di tornare a gennaio. Tocca a Milinkovic-Savic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

napoli conte perde anche meret frattura al dito del piede

© Gazzetta.it - Napoli, Conte perde anche Meret: frattura al dito del piede

Scopri altri approfondimenti

napoli conte perde meretFLASH | Napoli, infortunio serio per Meret: il comunicato ufficiale - Infortunio Meret – Piove sul bagnato in casa Napoli, mister Antonio Conte perde anche Meret. Secondo fantamaster.it

napoli conte perde meretL’infortunio di Meret è serio: frattura del secondo metatarso del piede, tempi di recupero lunghi - Il portiere del Napoli s'è fatto male durante l'ultimo allenamento, è l'ennesimo di una lunga serie di acciacchi che sta decimando la rosa a disposizione ... Come scrive fanpage.it

napoli conte perde meretNapoli, non solo Hojlund: Conte perde anche Meret per l’Inter, ecco il motivo - Antonio Conte perde un altro pezzo importante nel suo Napoli per la gara di domani contro l'Inter: dopo l'indisponibilità di Rasmus Hojlund, si aggiunge anche quella di Alex Meret, fermatosi per infor ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Conte Perde Meret