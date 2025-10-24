Napoli cade da 7 metri in un cantiere | morto titolare di una ditta
(Adnkronos) – Nuova tragedia sul lavoro in provincia di Napoli: uomo di 68 anni cade in un cantiere e muore. Questa mattina i carabinieri della stazione di San Vitaliano e del radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in un distributore di carburante di San Vitaliano, che si trova angolo tra via Ponte delle Tavole . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
La juve cade anche a Madrid, verso Napoli-Inter.. Giovedì 23 ottobre 2025 #rassegnastampa #edicola #giornali #sport #calcio #football Buongiorno a tutti, ecco la rassegna stampa delle prime pagine dei giornali sportivi in edicola oggi in Italia. - facebook.com Vai su Facebook
#Sinner travolge #Alcaraz: vince il torneo dei 6 re a #Riyad e il super premio, 6 milioni di dollari. #Calcio, il Napoli cade a Torino. L'Inter piega la Roma e torna in testa, aspettando Milan e Juve. Al #Tg2Rai ore 13,00 #19ottobre - X Vai su X
Tragedia in cantiere a San Vitaliano: l’imprenditore Vincenzo Bolero morto dopo un volo di 7 metri - Incidente mortale sul lavoro a San Vitaliano (Napoli): il geometra Vincenzo Bolero, 68 anni, è caduto nel vuoto mentre effettuava un sopralluogo in un ... fanpage.it scrive
Incidente sul lavoro a San Vitaliano: titolare di una ditta precipita per 7 metri, morto sul colpo - Questa mattina i carabinieri della stazione di San Vitaliano e del radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Ponte delle tavole ... Scrive msn.com
Napoli, cade dal tetto di un capannone: muore operaio di 63 anni - Un operaio di 63 anni, caduto dal tetto di un capannone, è morto in ospedale. Si legge su msn.com