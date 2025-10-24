Napoli 60 anni di consulenti | studi più digitali IA in arrivo
L’Italia dei professionisti fa tappa a Napoli con la Convention nazionale dei Consulenti del Lavoro: un compleanno importante, sessant’anni, e un messaggio chiaro. Gli studi hanno accelerato sul digitale e preparano il salto verso l’intelligenza artificiale, mentre riorganizzano servizi e modelli per interpretare un mercato in trasformazione. Numeri che misurano la svolta digitale Negli ultimi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altre letture consigliate
"Napoli Inter attraverso gli anni", questo il post pubblicato dal club e ovviamente non poteva mancare in prima linea l'esultanza di Billing L'ultima sfida Scudetto tra le due squadre, giocata lo scorso 1 marzo, è terminata 1-1 grazie alla rete del centrocampista - facebook.com Vai su Facebook
Consulenti lavoro, formazione condivisa per più efficacia giustizia tributaria - Ha preso il via oggi a Napoli la convention dei consulenti del lavoro dedicata ai 60 anni della professione. Come scrive iltempo.it
Giorgini (Enpacl): "In 10 anni +42% fatturati studi consulenti lavoro" - "Negli ultimi 10 anni i fatturati degli studi dei consulenti del lavoro sono aumentati del 42% a fronte di una svalutazione del 19%. Segnala msn.com
Professioni: al via domani convention consulenti del lavoro per 60 anni Consiglio nazionale - Si apre domani a Napoli la convention dei consulenti del lavoro, che quest’anno celebra i sessant’anni del Consiglio nazionale. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it