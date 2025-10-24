Napoli | 15 anni alla guida di un’auto fugge al posto di blocco 17enne impenna su una moto ricettata Il bilancio dei controlli dei Carabinieri
Controlli dei Carabinieri a Poggioreale: denunce e sequestri tra minori al volante, furti di energia e lavoro nero. La devianza minorile non corre solo sul filo di lame acquistate a buon mercato ma anche al volante di auto e moto. Lo dimostra l’imponente servizio di controllo del territorio svolto dai Carabinieri della Compagnia Poggioreale, nell’area orientale della città. Il primo nome a finire sull’ordine di servizio dei militari è quello di un ragazzino di appena 15 anni. Il minore è guida di un’auto e il suo volto sfugge all’occhio allenato dei carabinieri, impegnati in un posto di controllo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
