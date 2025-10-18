Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Omaggio a Eduardo Scarpetta al Teatro San Ferdinando anteprima24.it
Kitzbühel, destinazione di benessere: quello che c’è da fare in ogni stagione amica.it
Yildiz finisce in panchina? Tudor ha scelto il sostituto calciomercato.it
Come rendere porte e finestre più sicure contro i furti? mondou.it
Bastano piccoli gesti per tagliare sprechi e risparmiare energia. Ecco la checklist iodonna.it
Penalizzazione in classifica e ultimo posto a -10: scossone nel campionato rompipallone.it
Omicidi Vecchio e Rovetta, per la procura di Catania il mandante è il boss Ercolano
Sarebbe Aldo Ercolano, nipote dello storico boss mafioso Benedetto Santapaola e suo 'alter ego' dopo... ► gazzettadelsud.it
Perchè la regina Camilla ha scelto un abito total black e una coroncina dark decorata con foglie nere per andare in Vaticano?
Dopo uno scisma durato mezzo millennio, re Carlo III e la regina Camilla hanno incontrato per la pr... ► iodonna.it
? Ascolti TV Giovedì 23 Ottobre 2025: Rai 1 vs Canale 5
La fiction “Noi del Rione Sanità” vs la finale di “Io Canto Family”. Gerry Scotti vs Stefano De Mar... ► lawebstar.it
Porlezza, sequestrati 5.794 prodotti elettronici e accessori per cellulari: multa fino a 25mila euro
I militari della guardia di finanza di Como hanno sequestrato ben 5.794 articoli tra dispositivi e... ► quicomo.it
“Mentre io montavo il documentario, lui montava la fidanzata”: Tinto Brass in carrozzina alla Festa del Cinema di Roma, le confessioni choc di Isabella Rossellini
Applausi per Tinto Brass alla Festa del Cinema di Roma. Il 92enne regista veneziano ha percorso il ... ► ilfattoquotidiano.it
Grande Fratello, Donatella abbandona momentaneamente, cos’è successo?
Donatella ha dovuto lasciare la Casa del Grande Fratello momentaneamente e sui social Simona Ventur... ► ildifforme.it
Detriti sulla sede stradale: motociclista perde il controllo e finisce sull'asfalto
BRINDISI - La presenza di rifiuti sulla sede stradale sarebbe all'origine di un incidente che stam... ► brindisireport.it
Fuga di gas: evacuato l’asilo nido di via Osimo
Milano, 24 ottobre 2025 – Piccolo fuori programma per alcuni dei piccolissimi allievi dell’asilo ni... ► ilgiorno.it
Sulmona: abusi sessuali su una 12enne condivisi su WhatsApp. Arrestati tre stranieri
L'attività investigativa ha avuto inizio sul finire del mese di agosto, quando la vittima si è rivo... ► lidentita.it
Tragico lutto nella Tv, l’attrice muore a soli 23 anni: la notizia è terribile
Il mondo della televisione americana piange la scomparsa di Isabelle Tate, una giovane attrice di s... ► thesocialpost.it
“Vomito, nausea e febbre alta”. Panico sulla nave da crociera, epidemia a bordo: decine di contagiati
Una vacanza da sogno, tra tramonti sull’oceano e cene eleganti, si è improvvisamente trasformata in... ► caffeinamagazine.it
NothingOS 4.0 Beta anche su Nothing Phone (3a) e (3a) Pro
Anche per i possessori di Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Pro è arrivato il momento di ass... ► tuttoandroid.net
Scuola non autorizza ingresso a medico per alunno autistico, interviene Garante disabilità: autorizzazione esclusivamente dal dirigente scolastico
L’Autorità Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità ha pubblicato la sua prima ... ► orizzontescuola.it
Riapre il percorso ciclo pedonale: intervento da 60mila euro
Passi avanti per il ripristino dell’alzaia del Naviglio di Paderno a Cornate d'Adda. Il tratto int... ► monzatoday.it
Napoli Inter, che differenze sul mercato: ingaggi uguali, ma i numeri…
di Redazione Inter News 24Napoli Inter, le ultime in vista dell’ottava giornata di Serie A con la sf... ► internews24.com
Un nuovo parco urbano in viale Mennitti: sempre più green il waterfront di Brindisi
BRINDISI – Un nuovo parco urbano sorgerà fra piazzale Spalato e viale Domenico Mennitti (già via D... ► brindisireport.it
“Trasmissione ostile!”. L’accusa gravissima a Formigli: l’ospite si ribella al conduttore
Ci sono dibattiti televisivi che iniziano come un normale confronto e finiscono per trasformarsi in... ► thesocialpost.it
Ultimissime Inter LIVE: la probabile formazione per il Napoli, il ranking UEFA aggiornato e la posizione dell’Inter
di Redazione Inter News 24Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizi... ► internews24.com
Mobilità urbana, LeccePedala chiede stalli più funzionali per le biciclette
LECCE – La crescente utenza ciclabile a Lecce si trova ad affrontare la cronica carenza di parcheg... ► lecceprima.it
Lotto e 10eLotto: pioggia di vincite in Campania
Tempo di lettura: < 1 minutoLotto: a Trentola Ducenta e Marigliano vinti oltre 60mila euro Fest... ► anteprima24.it
Botte al patrigno che l'aveva ospitata in casa, 35enne condannata. La vittima: "Ancora oggi cerco di evitarla"
FABRIANO - “Abitiamo vicino e se la incontro ho ancor paura. Se posso cerco di evitarla. Ricordo i... ► anconatoday.it
Arriva il compleanno di Maradona, Napoli festeggia il suo 'Natale laico'
AGI - A Napoli il 30 ottobre è una data speciale. Un giorno che viene affettuosamente definito Nata... ► agi.it
Ci sono Tiziano Ferro, Carl Brave, Ermal Meta tra i nuovi singoli del 24 ottobre
I nuovi singoli della giornata odierna, 24 ottobre vedono una presenza massiccia di amatissimi prot... ► metropolitanmagazine
Scandalo Eurolega, arbitro arrestato: trovati in casa 250 mila euro e lingotti d’oro
250 mila euro e lingotti d’oro in casa: scatta l’arresto per l’arbitro dell’Eurolega. Le accuse son... ► sportface.it
Ti Pretendo, il nuovo videoclip lounge di Silvia Mezzanotte
Oggi esce il videoclip di Ti Pretendo interpretata da Silvia Mezzanotte, nuovo tassello del progett... ► sbircialanotizia.it
Regionali in Campania, Sangiuliano capolista di Fdi a Napoli e provincia
L’ex ministro per la cultura Gennaro Sangiuliano è il capolista di Fratelli d’Italia alle elezioni ... ► ildenaro.it
“Sono stata tradita, ecco come l’ho scoperto”: la rivelazione shock della vip da Caterina Balivo
News Tv. Dopo 13 anni d’amore, la relazione tra la vip e il compagno è arrivata al capolinea. La no... ► tvzap.it
“Crimini e caporali. Lo sfruttamento nell’epoca del lavoro flessibile”
Firenze, 24 ottobre 2025 – Un pomeriggio per comprendere il mondo del lavoro da vicino, anche nei s... ► lanazione.it
Writer 43enne imbratta treno a Como, la giustifica alla polizia non regge: “Uscito per combattere l’insonnia”
Un 43enne di Saronno è stato denunciato a Como per resistenza e invasione dopo aver imbrattato un tr... ► virgilio.it
Il Paradiso delle signore, trame puntate dal 27 al 31 ottobre: nozze annullate, Adelaide sconvolta
La decima stagione Il Paradiso delle Signore prosegue con il suo consueto appuntamento pomeridiano ... ► superguidatv.it
Tra silenzio e spiritualità: l’Eremo di San Salvatore, un gioiello nascosto nella Valle Bova
Immerso nei boschi rigogliosi della Riserva Naturale della Valle Bova, sopra la frazione di Creven... ► quicomo.it
Stalking e revenge porn a Reggio Calabria, 39enne arrestato: così creava falsi nudi con le foto delle vittime
Un 39enne di Reggio Calabria è stato arrestato per stalking e revenge porn ai danni di giovani donne... ► virgilio.it
Cogorno, la ragazza segregata e violentata era già stata stuprata dallo stesso uomo, gip convalida arresto
La prima volta lei non lo aveva denunciato perché spaventata per le minacce di morte che aveva ric... ► ilgiornaleditalia.it
Maltempo | A Rosignano e Livorno raffiche di vento a 100 kmh: alberi abbattuti e Terrazza 'invasa' da detriti. FOTO
Le raffiche a quasi 100 km/h che si sono abbattute sulla costa livornese nella notte tra il 23 e 2... ► livornotoday.it
Milan Pisa: orari, probabili formazioni, dove vederla in tv e i precedenti
Milan-Pisa è il match che apre l’ottava giornata di Serie A. Appuntamento a San Siro alle ore 20.45... ► lapresse.it
IUMAN lancia la collezione Travelwear A/I 2025: stile e comfort per l’uomo in movimento
La nuova linea Travelwear di IUMAN unisce eleganza e funzionalità: tute raffinate, maglieria trico... ► lopinionista.it
Ultimissime Juve LIVE: confronto nello spogliatoio dopo il Real, gli aggiornamenti sul futuro di Tudor
di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ult... ► juventusnews24.com
Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy torna a casa ed è pronta ad affrontare il male, Luna non avrà scampo!
Nelle puntate americane di Beautiful Steffy è tornata a casa e ha scoperto che Luna è ancora viva e ... ► comingsoon.it
“Un Professore 3”, intervista a Tommaso Donadoni: “Thomas vive in una nebbia di certezze e di dubbi, Manuel amico di vecchia data”
Dopo il successo della serie “Che Dio ci aiuti”, Tommaso Donadoni entra nel cast di “Un professore ... ► superguidatv.it
Malore in casa a 14 anni: è in condizioni disperate in ospedale
Sta lottando per la vita in ospedale il ragazzino di 14 anni di Roverbella, provincia di Mantova, ... ► bresciatoday.it
Bridgestone, Yasuhiro Morita è il nuovo Ceo
Cambio al vertice di Bridgestone Corporation. Il cda dell’azienda giapponese, leader nella produzio... ► lettera43.it
Al circolo Empedocleo il lancio del maiorchino: nel cuore della città la tradizione riconosciuta dall’Unesco
Un’eccellenza che unisce gastronomia, sport e storia. Sabato 25 ottobre il Ccrcolo Empedocleo di A... ► agrigentonotizie.it
Penalizzazione in classifica e ultimo posto a 10: scossone nel campionato
Nuova tegola per la Triestina Calcio 1918, che incassa un’ulteriore penalizzazione di tre punti in ... ► rompipallone.it
Home, il debutto internazionale di Matt Pascale & The Stomps
Dal 24 ottobre, Matt Pascale & The Stomps presentano ‘Home’: disponibile in CD, vinile e su tut... ► sbircialanotizia.it
Olimpiadi, 105 giorni: si lavora per i giochi della pace
A poco più di tre mesi dall'avvio dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, ... ► iltempo.it
AEW: L’ultimo capitolo di Chris Jericho, ritorno in WWE in vista della Royal Rumble 2026?
Un nuovo report ha fatto luce sull’attuale situazione della leggenda della WWE, Chris Jericho... ► zonawrestling.net
Sampdoria, l’infortunio di Coucke preoccupa il club doriano: come sta l’estremo difensore e quando rientrerà a disposizione di Gregucci
Sampdoria, nuovo corso tecnico e aggiornamenti sugli infortunati per ritrovare continuità. Restano ... ► calcionews24.com
Diritto processuale penale e innovazione: 40 anni dell'associazione, convegno a Unife
Si conclude sabato 25 nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrar... ► ferraratoday.it
Guida agli eventi del weekend (24 – 26 ottobre)
Da «Rapsodia d’Amore» al festival «Lungo la via del Romanino», dalla mostra per i 25 anni dei Pokémo... ► ecodibergamo.it
Al Castello Volante torna “FEMINA – La mia voce è il mondo intero”
Al Castello Volante di Corigliano d’Otranto torna “FEMINA – La mia voce è il mondo intero”, la res... ► lecceprima.it
Visite guidate alla Sinagoga di Firenze tra arte, storia e tradizione
La Sinagoga e il Museo Ebraico di Firenze, in collaborazione con Opera Laboratori propongono un nu... ► firenzetoday.it
Pronostico Borussia Dortmund Colonia: la musica non cambia
Borussia Dortmund-Colonia è una partita dell’ottava giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 1... ► ilveggente.it
Vlahovic, Openda o David: chi è l’attaccante titolare della Juventus? L’incertezza crea un grande problema
La Juventus è a corto di gol (zero reti nelle ultime 3 partite), nonostante abbia fatto degli inves... ► ilnapolista.it
Food, Urso: "Guide de L'Espresso fanno scoprire eccellenze italiane"
Roma, 24 ott. (Adnkronos) - “Anche quest'anno le rinomate guide de L'Espresso daranno visibilità a ... ► iltempo.it
Firenze, in scena un viaggio teatrale da Lisbona a Rio con Donatella Alamprese
Firenze, 20 ottobre 2025 – Per la nuova stagione al Lumiére, ecco che sabato 25 ottobre alle ore 20:... ► lanazione.it
Ispra, sale consumo suolo: ogni ora 10mila metri quadrati, Campania sul podio
Tempo di lettura: 3 minutiNel 2024 in Italia sono stati coperti da nuove superfici artificiali qua... ► anteprima24.it
Un viaggio a Innolandia, l’Isola dell’Innovazione. Racconti di un moderno Gulliver (Capitolo 2)
Il paese è attraversato da una rivoluzione gentile su come creare e pensare in modo creativo al fin... ► ildenaro.it
Trump furioso con il Canada: rompe i negoziati per uno spot contro i dazi (dove viene citato Reagan)
L'ira del presidente per un spot prodotto dalla provincia dell'Ontario che cita le parole del suo... ► corriere.it
"I carry the flame". La gioia di Jasmine, tedofora per Milano Cortina 2026
Dopo Flavia Pennetta anche Paolini ha annunciato la sua presenza come portatrice della fiamma olimpi... ► gazzetta.it
Sci alpino, il gigante di Soelden dà il via alla stagione: Marco Odermatt vuole mettere subito le cose in chiaro
La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 è pronta a prendere il via in maniera ufficiale... ► oasport.it
Docenti L2 per studenti stranieri, ci sono novità per la retribuzione nel testo del DDL di Bilancio
Ricordiamo che a partire dall’anno scolastico 2025/2026, le scuole italiane avranno la possibilità ... ► orizzontescuola.it
Il Paradiso delle Signore anticipa: 28 ottobre alle 15:45 su Rai 1
Martedì 28 ottobre cambia il ritmo del pomeriggio televisivo: Il Paradiso delle signore andrà in on... ► sbircialanotizia.it