Elon Musk contro la Nasa. Nel mirino del miliardario è finito il segretario ai Trasporti e responsabile ad interim dell’agenzia spaziale degli Stati Uniti, Sean Duffy. “Avere un numero uno della Nasa che non sa nulla di razzi e veicoli spaziali indebolisce il programma spaziale e mette in pericolo i nostri astronauti”, scrive il patron di Tesla su X, riaccendendo lo scontro con l’ amministrazione Trump di cui faceva parte. Duffy “sta cercando di uccidere la Nasa”, insiste Musk. E ancora, “la persona responsabile del programma spaziale americano non può avere un Qi a due cifre”, aggiunge Musk in un altro post. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Musk contro il numero uno della Nasa: “Non sa nulla di razzi spaziali”. Dietro l’attacco c’è la corsa alla Luna