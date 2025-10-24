Musica e tradizione | il 25 ottobre la quarta edizione della Festa della canzone perugina

Perugiatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si riaccendono i riflettori su uno degli eventi più sentiti e attesi dell’anno: la quarta edizione della Festa della Canzone Perugina. Sabato 25 ottobre, nella maestosa Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, andrà in scena uno spettacolo che va oltre il semplice concorso musicale, trasformandosi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

musica tradizione 25 ottobreDall’olio ai formaggi, dai salumi alle castagne: le sagre del weekend del 25 e 26 ottobre 2025 - Abbiamo selezionato i migliori eventi del weekend per organizzare il fine settimana e partire per andare alla scoperta del nostro bellissimo Paese. Scrive siviaggia.it

Musica e tradizioni, la Festa della canzone perugina omaggia la città - Sabato 25 ottobre appuntamento con la musica: a Perugia torna la Festa della canzone perugina, rassegna giunta alla quarta edizione dedicata alla celebrazione della tradizione canora della città. Segnala perugiatoday.it

musica tradizione 25 ottobreLa magia delle note perugine: tra passione e tradizione, la Festa della Canzone Perugina torna sul palco sabato 25 ottobre - Musica e talento si incontrano per omaggiare la città e il suo patrimonio culturale con la IV edizione del festival che elettrizza i cuori dei perugini NewTuscia  – PERUGIA  – Riceviamo e pubblichiamo ... Segnala newtuscia.it

Cerca Video su questo argomento: Musica Tradizione 25 Ottobre