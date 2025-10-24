Music4d | da Palermo il nuovo modello di partenariati estesi per l’Afam

Palermo è stata per due giorni il baricentro del dialogo tra alta formazione, innovazione e politica culturale. Il meeting internazionale “Partenariati Estesi: Dallo Stato dell’Arte alle Strategie per il Futuro”, ospitato dal Conservatorio “Alessandro Scarlatti” il 21 e 22 ottobre, ha riunito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it