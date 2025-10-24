Musetti-Zverev ATP Vienna 2025 | orario programma streaming
La seconda semifinale degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, sabato 25 ottobre, vedrà protagonista Lorenzo Musetti, testa di serie numero 4 del tabellone di singolare, il quale sarà opposto al tedesco Alexander Zverev, numero 2 del seeding. Il match si giocherà sul Center Court e sarà il terzo ed ultimo del programma di giornata, che inizierà alle 12.30, ma si giocherà comunque non prima delle ore 16.30: nei quattro precedenti Musetti è in vantaggio per 3-1, e proprio contro il tedesco si impose nei quarti a Vienna lo scorso anno. La sfida tra Lorenzo Musetti ed il tedesco Alexander Zverev sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Tennis TV, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match. 🔗 Leggi su Oasport.it
