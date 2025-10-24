musetti raggiunge sinner e berrettini nei quarti a vienna sconfitto in due set etcheverry

Si tinge sempre di più d’azzurro l’ATP 500 di Vienna. Sono tre i tennisti italiani nei quarti di finale, con Lorenzo Musetti che si è da poco aggiunto a Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Il toscano ha vinto il suo match serale contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry per 6-3 6-4 dopo un’ora e trentatré minuti di gioco e adesso se la vedrà con il francese Corentin Moutet, che si è preso la rivincita quest’oggi contro il russo Daniil Medvedev (era stata la finale del torneo di Almaty della scorsa settimana). Una vittoria sicuramente importante anche in ottima qualificazione alle Finals di Torino per il toscano, che è al decimo quarto di finale della sua stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

