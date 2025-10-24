Musetti-Moutet | orario precedenti e dove vederla in tv
(Adnkronos) – Lorenzo Musetti torna in campo a Vienna. Il tennista azzurro gioca oggi, venerdì 24 ottobre, contro il francese Corentin Moutet, numero 36 del mondo, – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell'Atp 500 austriaco. Musetti nei turni precedenti del torneo ha battuto il serbo Medjedovic all'esordio e l'argentino Etcheverry . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
