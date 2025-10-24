Musetti-Moutet | orario precedenti e dove vederla in tv

Webmagazine24.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti torna in campo a Vienna. Il tennista azzurro gioca oggi, venerdì 24 ottobre, contro il francese Corentin Moutet, numero 36 del mondo, – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell'Atp 500 austriaco. Musetti nei turni precedenti del torneo ha battuto il serbo Medjedovic all'esordio e l'argentino Etcheverry . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

musetti moutet orario precedentiMusetti-Moutet, quarti Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Un'altra vittoria in due set ha permesso a Lorenzo di proseguire il suo cammino nell'Erste Bank Open: quello che c'è da sapere sul suo prossimo appuntamento ... Come scrive msn.com

musetti moutet orario precedentiPronostico Moutet-Musetti 24 Ottobre: Quarti ATP Vienna 2025 - Si scende in campo, Venerdì 24 Ottobre, per giocare i quarti di finale dell'ATP Vienna 2025: pronostico Moutet- Scrive bottadiculo.it

musetti moutet orario precedentiMusetti-Moutet, ATP Vienna 2025: orario, programma, streaming - Nei quarti di finale degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, venerdì 24 ottobre tornerà in campo ... Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Musetti Moutet Orario Precedenti