Musetti–Moutet nei quarti a Vienna | orario precedenti e dove vederla

Lorenzo Musetti torna in campo oggi, venerdì 24 ottobre, per i quarti di finale dell’ ATP 500 di Vienna contro Corentin Moutet. Il match è in programma non prima delle 20:15. Come ci arrivano. Musetti: vittoria d’esordio su Hamad Medjedovic e successo agli ottavi contro Tomas Martin Etcheverry in due set (6-3, 6-4), con percentuali solide al servizio e buona gestione dei punti pesanti.. Moutet: percorso con i successi su Damir Dzumhur e sull’ex n.1 del mondo Daniil Medvedev, battuto agli ottavi.. Precedente. Un solo incrocio tra i due, negli ottavi dell’ATP di Buenos Aires di quest’anno: vinse Musetti in due set. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Musetti–Moutet nei quarti a Vienna: orario, precedenti e dove vederla

