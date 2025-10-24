Museo Egizio e rifunzionalizzazione del Museo del Sannio il Ministero | A dicembre il progetto al Comitato interistituzionale

Il Ministero della Cultura ha comunicato al Comune di Benevento e alla Provincia di Benevento "un aggiornamento – come si legge nella nota ufficiale del direttore generale Massimo Osanna – in merito alla stato di avanzamento della progettazione tecnica relativa al riallestimento del Museo del Sannio. Con l'obiettivo di procedere nel più breve tempo possibile alla pubblicazione della gara per la realizzazione, la Direzione Generale Musei e la Direzione generale Musei Campania stanno portando avanti le attività di progettazione, avvalendosi di un gruppo di lavoro tecnico-scientifico appositamente costituito.

