Tempo di lettura: 3 minuti Un nuovo logo, i versi di Franco Arminio, ma soprattutto una innovativa strategia di marketing che andrà a promozionale sul territorio e tra i turisti la rete dei musei provinciali. È quanto è stato presentato questa mattina a palazzo Sant’Agostino nel corso di una conferenza stampa durante la quale il delegato ai musei provinciali, Francesco Morra ha annunciato anche l’affidamento della buvette del castello di Arechi ad una nuova società ed una serie di novità che riguarderanno proprio il più importante tra i siti turistici del Comune capoluogo, Per il quale, come anticipato, dallo stesso Morra si sta lavorando anche in sinergia con la assessorato al turismo del Comune di Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Musei provinciali, un nuovo logo e gadget: ecco la presentazione