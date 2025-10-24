Muri sfondati e rabbia | come siamo arrivati alle immagini del violento sfratto
Muri buttati giù a suon di martellate, proteste e barricate, polizia in assetto antisommossa, famiglie rimaste senza un tetto e blitz nel palazzo del Comune. È la cronaca di una giornata ad altissima tensione, quella di ieri - giovedì 23 ottobre - quando è stato eseguito un duplice sfratto, dai. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Porte e muri sfondati, per eseguire, al settimo tentativo, due sfratti. Che erano ‘impediti’ da mesi dal collettivo Plat, così da rendere necessario, l’uso della forza pubblica. L’episodio va in scena in via Michelino, area molto ‘golosa’ per gli imprenditori degli ‘affitti - facebook.com Vai su Facebook