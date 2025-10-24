Muri sfondati e rabbia | come siamo arrivati alle immagini del violento sfratto

Muri buttati giù a suon di martellate, proteste e barricate, polizia in assetto antisommossa, famiglie rimaste senza un tetto e blitz nel palazzo del Comune. È la cronaca di una giornata ad altissima tensione, quella di ieri - giovedì 23 ottobre - quando è stato eseguito un duplice sfratto, dai. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it