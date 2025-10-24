Munizioni illegali in casa di un giovane a Biancavilla | denunciato

Cataniatoday.it | 24 ott 2025

I carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia, con il supporto dello squadrone eliportato dei carabinieri cacciatori di Sicilia, hanno denunciato un 24enne di Biancavilla per detenzione illegale di munizionamento.L’intervento è scaturito da un'attività di osservazione e controllo del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

