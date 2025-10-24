Munizioni e missili Samp T | l' Italia lavora a un nuovo pacchetto per Kiev Droni ucraini su Mosca

Giornata di tensioni e scambi incrociati tra Mosca, Kiev e le capitali europee. Zelensky, in visita a Londra, accusa Putin di voler provocare un disastro umanitario con gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine. Mentre l’Italia prepara un nuovo pacchetto di aiuti militari, Orban ammette di cercare modi per aggirare le sanzioni Usa sul petrolio russo. Intanto, nuovi bombardamenti colpiscono Kherson e un attentato scuote la regione di Zhytomyr. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

