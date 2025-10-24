Multe ai genitori degli alunni di via Giuoco del pallone Pd Servono soluzioni vere
"Negli ultimi giorni numerosi genitori della scuola primaria "Girolamo Mancini" di Cortona hanno ricevuto multe per la sosta temporanea delle proprie auto negli orari di uscita degli alunni". A denunciare l'accaduto sono i consiglieri comunali del Partito Democratico di Cortona che, attraverso.
