Multa di 150mila euro alla Rai per Report | Ranucci accusa il Garante | Armato dalla politica per punire il programma

Il Garante per la protezione dei dati personali ha comminato una sanzione di 150mila euro alla Rai per la trasmissione di un audio privato nell’ambito del programma Report. La multa riguarda la diffusione, avvenuta l’8 dicembre 2024, di una registrazione audio relativa a una conversazione telefonica tra l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e sua moglie Federica Corsini. Nella registrazione, mandata in onda durante la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci, Sangiuliano confessava alla moglie la relazione avuta con l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia. Questo rapporto era stato al centro dello scandalo che aveva portato alle dimissioni del ministro nel settembre 2024, seguito da inchieste giudiziarie che avevano coinvolto entrambi i protagonisti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Multa di 150mila euro alla Rai per Report: Ranucci accusa il Garante: “Armato dalla politica per punire il programma”

News recenti che potrebbero piacerti

LA PRIMA PAGINA DE LA NOTIZIA Sanzionata la puntata su Sangiuliano | Stangata del Garante a $reportrai3 multa da 150mila euro $Ranucci: "Armano l'Autorità" Multa del Garante per la privacy a Report sul caso Boccia-Sangiuliano Ranucci: "Stanno arm - X Vai su X

Sigfrido Ranucci punta il dito sul Garante della privacy dopo la multa da 150mila euro alla Rai per la telefonata di Sangiuliano trasmessa da Report - facebook.com Vai su Facebook

Ranucci e lo scontro con il Garante dopo la multa da 150mila euro: “In questi giorni solidarietà ipocrita. Qualcuno vuole punire Report” - Alta tensione tra il giornalista Sigfrido Ranucci e il Garante per la protezione dei dati personali, che ha multato la Rai di 150mila euro per la diffusione, da parte di Report, dell’audio privato tra ... Riporta blitzquotidiano.it

Il Garante della privacy ha multato la Rai per la trasmissione di un audio privato di Gennaro Sangiuliano nel programma Report - Il Garante per la protezione dei dati personali, meglio noto come Garante della privacy, ha multato per 150mila euro la Rai perché l’8 dicembre 2024 durante il programma Report, condotto da Sigfrido R ... Si legge su ilpost.it

Scontro tra Ranucci e il Garante dopo la multa per l'audio di Sangiuliano a Report - La Rai dovrà pagare 150 mila euro per la telefonata tra il ministro e sua moglie mandata i ... Come scrive ilfoglio.it