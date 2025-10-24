Multa a Report il Garante striglia Ranucci | insinuazioni gravissime l’autorità non agisce su input politici

La sanzione di 150mila euro comminata dal Garante della Privacy alla Rai per la diffusione da parte di Report dell’audio privato tra Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini sulla vicenda Boccia non chiude la partita. Il presidente dell’Authority non ha gradito l’affondo di Sigfrido Ranucci in videocollegamento con il Parlamento europeo dopo l’attentato incendiario subìto. Davanti alla stampa il giornalista è andato giù pesante dicendo testualmente “Qualcuno sta armando il Garante per punire Report e dare un segnale esemplare ad altre trasmissioni”. Parole pesantissime che insinuano che l’Autorità per la privacy agisca su input politico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Multa a Report, il Garante striglia Ranucci: insinuazioni gravissime, l’autorità non agisce su input politici

