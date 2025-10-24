Mugnano sequestrata una tonnellata di pesce non tracciato a due aziende ittiche
Nella notte tra il 23 e il 24 ottobre, le Fiamme Gialle del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli hanno sequestrato circa una tonnellata di prodotto ittico presso il mercato di Mugnano. Il pesce, privo dei requisiti di tracciabilità previsti dalle normative europee . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Scopri altri approfondimenti
Mugnano, eventi "Sacro Cuore": risate con lo show di Enzo Nicolò - facebook.com Vai su Facebook
Mugnano di Napoli, sequestrata una tonnellata di pesce senza tracciabilità al mercato ittico - Un blitz notturno delle Fiamme gialle del reparto operativo aeronavale di Napoli ha portato al sequestro di circa una tonnellata di prodotto ittico privo dei ... Secondo pupia.tv
Taranto, sequestrata una tonnellata di pesce: donato alle mense dei poveri - Oltre una tonnellata di pesce «sottomisura» è stata sequestrata in diverse operazioni dalla sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Taranto. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it