Mugnano sequestrata una tonnellata di pesce non tracciato a due aziende ittiche

Teleclubitalia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 23 e il 24 ottobre, le Fiamme Gialle del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli hanno sequestrato circa una tonnellata di prodotto ittico presso il mercato di Mugnano.   Il pesce, privo dei requisiti di tracciabilità previsti dalle normative europee . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

mugnano sequestrata una tonnellata di pesce non tracciato a due aziende ittiche

© Teleclubitalia.it - Mugnano, sequestrata una tonnellata di pesce non tracciato a due aziende ittiche

Scopri altri approfondimenti

mugnano sequestrata tonnellata pesceMugnano di Napoli, sequestrata una tonnellata di pesce senza tracciabilità al mercato ittico - Un blitz notturno delle Fiamme gialle del reparto operativo aeronavale di Napoli ha portato al sequestro di circa una tonnellata di prodotto ittico privo dei ... Secondo pupia.tv

Taranto, sequestrata una tonnellata di pesce: donato alle mense dei poveri - Oltre una tonnellata di pesce «sottomisura» è stata sequestrata in diverse operazioni dalla sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Taranto. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Mugnano Sequestrata Tonnellata Pesce