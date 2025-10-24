Mucca in fuga in Brianza | C' è paura

"Ho saputo del toro scappato, infatti ho paura. Sto attenta". La notizia di un toro in fuga dal macello sta mettendo in allarme la Brianza. Il bovino è ricercato da giorni tra i comuni di Casatenovo e Missaglia. Con una certa apprensione: è già accaduto in passato che qui un toro in libertà caricasse una persona. I volontari dell'Enpa e dei Santuari degli animali liberi hanno nel frattempo raccolto 5.000 firme per evitare l'abbattimento del fuggiasco. Le ricerche proseguono, le segnalazioni più recenti arrivano dalla valle del Curone. Ma ormai non si cerca più un toro. perché l'evaso sarebbe una mucca, come rettificato dall'azienda sanitaria locale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

