Moviti Fest in piazza San Giuseppe le antiche serenate siciliane con il cantastorie Paolo Zarcone

Un viaggio nella memoria musicale della Sicilia tra barberie, serenate e feste di paese. Venerdì 24 ottobre alle 18 in piazza San Giuseppe ad Agrigento è in programma un concerto di musica popolare con il cantastorie Paolo Zarcone e il gruppo di canto popolare favarese in occasione del “Moviti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it