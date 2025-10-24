Moviti Fest in piazza San Giuseppe le antiche serenate siciliane con il cantastorie Paolo Zarcone
Un viaggio nella memoria musicale della Sicilia tra barberie, serenate e feste di paese. Venerdì 24 ottobre alle 18 in piazza San Giuseppe ad Agrigento è in programma un concerto di musica popolare con il cantastorie Paolo Zarcone e il gruppo di canto popolare favarese in occasione del “Moviti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
