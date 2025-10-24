MOUSE | PI for Hire – il noir anni ’30 incontra lo sparatutto in prima persona

Il publisher PlaySide Publishing e lo studio Fumi Games hanno ufficializzato l’arrivo di MOUSE: P.I. for Hire, un originale sparatutto in prima persona ispirato ai cartoon degli anni ’30, previsto per il 19 marzo 2026 su PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Grazie al suo stile in bianco e nero disegnato a mano e all’accompagnamento di una colonna sonora jazz vintage, il titolo trasporta i giocatori in un mondo che fonde l’eleganza dei film noir con l’ironia dei primi cartoni animati in “rubber hose”, evocando l’epoca d’oro di Steamboat Willie e Betty Boop ma con un tono più crudo e grottesco. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - MOUSE: P.I. for Hire – il noir anni ’30 incontra lo sparatutto in prima persona

