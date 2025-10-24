Mouratoglou su Rune | Questa sosta lo costringerà a lavorare su sé stesso
Holger Rune dovrà stare lontano dai campi per diversi mesi a causa del grave infortunio patito nella semifinale del torneo ATP di Stoccolma 2025 contro il francese Ugo Humbert. La lesione al tendine d’Achille costringerà infatti il giocatore danese ad un periodo di riposo forzato per poi iniziare gradualmente la riabilitazione. Rune si è prontamente rivolto ad un professionista del campo per sottoporsi all’intervento chirurgico. Dopo l’operazione, il giovane danese ha pubblicato un messaggio ottimista sui suoi social media, sebbene nessuno possa negare il duro colpo che un infortunio così grave rappresenta per la sua carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Mouratoglou: “Rovescio Anisimova più veloce di Sinner e Alcaraz” In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Mouratoglou ha evidenziato come l’americana Anisimova colpisca il rovescio a una velocità media di quasi 124 km/h, superiore ai 120,7 km/h r - facebook.com Vai su Facebook
Mouratoglou su Rune: “Questa sosta lo costringerà a lavorare su sé stesso” - Holger Rune dovrà stare lontano dai campi per diversi mesi a causa del grave infortunio patito nella semifinale del torneo ATP di Stoccolma 2025 contro il ... Segnala oasport.it
Rune, addio a Boris Becker: torna da Mouratoglou - Il tennista danese ha deciso di tornare ad affidarsi a Patrick Mouratoglou, interrompendo la collaborazione con Boris Becker e con l'ex tecnico di Federer Severin Luthi, ... Secondo corrieredellosport.it