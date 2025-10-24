E' partito il tour del Moulin Rouge con la direzione artistica di Piparo. Il Sistina Chapiteau è stato protagonista di un evento unico al quale hanno partecipato con grande entusiasmo molti personaggi dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Moulin Rouge! Il Musical: colori, musiche e scenografie mozzafiato incantano il pubblico