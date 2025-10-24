Moulin Rouge! Il Musical | colori musiche e scenografie mozzafiato incantano il pubblico
E' partito il tour del Moulin Rouge con la direzione artistica di Piparo. Il Sistina Chapiteau è stato protagonista di un evento unico al quale hanno partecipato con grande entusiasmo molti personaggi dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Countdown - 1: prossimamente a Retroscena @TV2000it #moulinrouge il musical #retroscenaiscoming #StayTuned @uffstampaTv2000 - X Vai su X
Cartellone in viaggio: da Moulin Rouge! a Roma a Frida Musical a Milano. La stagione teatrale è in fermento! A Cartellone facciamo il punto sulle prime teatrali più attese che animano l'Italia, offrendo una panoramica tra musical, nuova drammaturgia e pr - facebook.com Vai su Facebook
“Moulin Rouge! Il Musical” debutta al Sistina Chapiteau di Roma - Il Musical, l’attesissimo kolossal ispirato al celebre film di Baz Luhrmann ... Da rds.it
Moulin Rouge! Il Musical per la prima volta in Italia, da domani a Roma - L'atteso kolossal ispirato al celebre film di Baz Luhrmann, diretto da Massimo Romeo Piparo, sarà in scena da domani, mercoledì 15 ottobre al ... Lo riporta rtl.it
A Roma il debutto italiano del musical “Moulin Rouge” - A Napoli appuntamento con il teatro musicale di Raffaele Viviani; Kirill Petrenko con l’Orchestra Rai Petrenko presenta le “Danze Lachiane” ... Lo riporta ilsole24ore.com