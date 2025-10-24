Avrebbe utilizzato indebitamente una motovedetta della Guardia di Finanza per raggiungere Capri, dove ha partecipato a un convegno organizzato dalla Corte di Cassazione. Ancora bufera sul capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi, già al centro delle cronache perché indagata per false dichiarazioni ai pubblici ministeri nel caso del generale libico Almasri. Un nuovo caso sul quale il deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli ha annunciato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e alla Procura Generale della Corte dei Conti, “affinché venga verificato se sia stato commesso il reato di peculato e se vi sia stato un danno erariale”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Motovedetta-taxi per la capa di gabinetto di Nordio, nuova bufera su Bartolozzi