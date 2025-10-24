Motorsport da indossare | BMW M lancia tre fragranze
Tre profumi, tre epoche, un’unica anima: la nuova collezione BMW M traduce in aromi la passione per la guida ad alte prestazioni. Firmata da Frank Voelkl e Alexandra Monet e supportata dalla neuroscienza, racconta il Motorsport attraverso 1972, 1985 e 2025, tre Eau de Toilette pensate per chi vive la strada come un’esperienza totale. Tre . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
