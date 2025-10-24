MotoGP Marco Bezzecchi | Ho faticato più del previsto Proverò a sfruttare la Q1 a mio favore

Marco Bezzecchi ha poca voglia di sorridere dopo le pre-qualifiche del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sulla pista di Sepang, dominata da nuvoloni neri e qualche goccia di pioggia proprio nelle battute conclusive, il pilota del team Aprilia ha compiuto un deciso passo indietro rispetto ai fasti di Mandalika e Phillip Island, mancando la top10 e fermandosi in una deludente 15a posizione che domani lo costringerà a passare dalla Q1 al momento delle qualifiche. Il miglior tempo della sessione è stato messo a segno da Pedro Acosta, che ha fatto fermare i cronometri sull’1:57. 🔗 Leggi su Oasport.it

