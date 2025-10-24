MotoGP Marco Bezzecchi | Ho faticato più del previsto Proverò a sfruttare la Q1 a mio favore
Marco Bezzecchi ha poca voglia di sorridere dopo le pre-qualifiche del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sulla pista di Sepang, dominata da nuvoloni neri e qualche goccia di pioggia proprio nelle battute conclusive, il pilota del team Aprilia ha compiuto un deciso passo indietro rispetto ai fasti di Mandalika e Phillip Island, mancando la top10 e fermandosi in una deludente 15a posizione che domani lo costringerà a passare dalla Q1 al momento delle qualifiche. Il miglior tempo della sessione è stato messo a segno da Pedro Acosta, che ha fatto fermare i cronometri sull’1:57. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Marco Bezzecchi, Francesco Bagnaia, Luca Lunetta e Lorenzo Savadori si sono fermati davanti alla targa commemorativa del compianto pilota romagnolo, oggi che è il 14esimo anniversario della sua morte #MalaysianGP | #MotoGP - X Vai su X
19 ottobre 2008 - Marco Simoncelli vince il Mondiale #motogp classe 250 dopo la gara in Malesia. Il #58 non è solo un numero: è un simbolo. Di coraggio. Di autenticità. Di amore per questo sport. Oggi, 17 anni dopo, lo celebriamo ancora così: con il g - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP, Marco Bezzecchi: “Ho faticato più del previsto. Proverò a sfruttare la Q1 a mio favore” - qualifiche del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP ... Da oasport.it
MotoGP, Bezzecchi: "La Q1? Dovrò trasformare un problema in un vantaggio" - Ho ancora un po' di dolore alla schiena, la pioggia oggi ha aiutato perché non abbiamo girato molto, domani prenderò un ant ... Lo riporta gpone.com
MotoGP | Bezzecchi: "Proviamo a trasformare la Q1 in una cosa a nostro vantaggio" - Nonostante non sia andato oltre al 15° tempo, il pilota dell'Aprilia prova a vedere il bicchiere mezzo pieno dopo il venerdì di Sepang. Come scrive it.motorsport.com