MotoGP Malesia pioggia e caos nelle prequalifiche Acosta 1° Bagnaia e Bezzecchi in Q1!

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La pioggia costringe i big a un time attack caotico negli ultimi minuti. Pecco e Marco faticano e non trovano il pass diretto per il Q2. Lo spagnolo chiude davanti a tutti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

