MotoGp la pioggia e il poco grip disturbano il venerdì di Sepang Soffrono Bezzecchi e Bastianini

24 ott 2025

La prima giornata di prove del Gran premio della Malesia si è rivelata impegnativa per Marco Bezzecchi e l'Aprilia. Le particolari condizioni della pista di Sepang e, di conseguenza, del grip hanno influenzato l’andamento delle sessioni: nella FP1, a dodici minuti dalla fine, la pioggia ha fatto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Le particolari condizioni della pista di Sepang e, di conseguenza, del grip hanno influenzato l'andamento delle sessioni

