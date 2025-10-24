MotoGP in tv GP Malesia 2025 | orari 25 ottobre streming programma Sky e TV8

Domani, sabato 25 ottobre, sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2025. Sul tracciato di Sepang (Malesia), si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 10 tornate. In MotoGP bisognerà capire se Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia saranno in grado di risalire dopo i problemi nelle pre-qualifiche. Entrambi i centauri italiani non hanno superato il taglio delle pre-qualifiche e domani inizieranno dalla Q1, sperando poi di potersi giocare la pole-position. 🔗 Leggi su Oasport.it

