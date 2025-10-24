MotoGp in Malesia si corre gara Sprint | orario e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Il Motomondiale riparte sabato 25 ottobre con la gara Sprint del Gran Premio della Malesia – in diretta tv e streaming. Si riparte dal trionfo, a sorpresa, dell’Aprilia di Raul Fernandez in Australia, seguito da VR46 di Fabio Di Giannantonio e dall’altra Aprilia di Marco Bezzecchi, protagonista di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

