MotoGp in Malesia si corre gara Sprint | orario e dove vederla in tv
(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Il Motomondiale riparte sabato 25 ottobre con la gara Sprint del Gran Premio della Malesia – in diretta tv e streaming. Si riparte dal trionfo, a sorpresa, dell’Aprilia di Raul Fernandez in Australia, seguito da VR46 di Fabio Di Giannantonio e dall’altra Aprilia di Marco Bezzecchi, protagonista di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
#MotoGP | GP Malesia 2025, Practice: Acosta il migliore, costretti al Q1 Bezzecchi, Bagnaia e Aldeguer
GP Malesia, Bagnaia e Bezzecchi tra gli esclusi eccellenti che dovranno passare dal Q1
MotoGP 2025. GP della Malesia. Nicolò Bulega potrebbe correre a Portimao e Valencia (ufficiale il test). Pecco Bagnaia resta in Ducati, parola di Mauro Grassilli - Tardozzi ha confermato che il pilota SBK, nei prossimi giorni, salirà per la prima volta in MotoGP in un test a Jerez
MotoGP Malesia, dove vederla in tv gratis e in streaming: Biaggi shock "Bagnaia lascia Ducati" - L'incredibile indiscrezione di Max Biaggi lascia tutti attoniti: dove vedere il GP della Malesia di MotoGP in streaming e in diretta tv in chiaro
MotoGP Malesia, la programmazione tv: gli orari, il calendario, dove vedere le qualifiche e la gara - La gara è in onda in diretta solo su Sky dalle 08:00, mentre la differita su TV8 parte alle 14:00.