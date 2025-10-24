MotoGP Francesco Bagnaia | Peccato per il finale delle pre-qualifiche Il mio problema non è Marquez…

Dopo l’illusione della FP1 per Francesco Bagnaia è arrivato il ritorno sulla terra delle pre-qualifiche del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sulla pista di Sepang, infatti, Pecco non è andato oltre la 12a posizione, mancando di nuovo la top10 e complicando quindi il suo fine settimana. Domani, infatti, il pilota del team Ducati Factory sarà costretto a partire dalla Q1 al momento delle qualifiche. Pedro Acosta ha chiuso davanti a tutti con il tempo di 1:57.559 con 19 millesimi di vantaggio su Johann Zarco, mentre è terzo un ritrovato Jack Miller a 281. 🔗 Leggi su Oasport.it

