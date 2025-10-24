MotoGP Fermin Aldeguer domina la FP1 di Sepang e precede un ritrovato Bagnaia! 5° Bezzecchi
Era il grande favorito è si è confermato. Fermin Aldeguer ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Malesia, ventesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Sepang il pilota spagnolo del team Ducati Gresini ha fermato i cronometri sul 2:00.199 con un margine di ben 256 millesimi su un ritrovato Francesco Bagnaia (Ducati Factory). “Pecco”, dopo le enormi difficoltà di Indonesia e Australia confida di vivere un fine settimana nuovamente da protagonista. Terza posizione per lo spagnolo Joan Mir (Honda HRC) a 349 millesimi dalla vetta, quarta per il suo connazionale Pol Espargarò (Red Bull KTM Tech3) a 382 mentre è quinto Marco Bezzecchi (Aprilia) a 392. 🔗 Leggi su Oasport.it
