MotoGP Bagnaia risponde alle critiche | il pilota italiano dice basta

Pecco Bagnaia ha perso la pazienza: il pilota della Ducati mette un freno alle polemiche con parole perentorie. È stata una stagione a dir poco complicata alla guida della Ducati per Francesco Bagnaia. Il pilota italiano ha faticato e non poco, vedendosi inevitabilmente oscurato da Marc Marquez. Ora, però, lo spagnolo sarà out per tutto il 2025 e quindi Pecco avrà modo di attirare nuovamente su di sé i riflettori della MotoGP. Bagnaia si è ripreso la scena già a Sepang, dove a margine della conferenza stampa ha deciso di rispondere a tono a tutte le teorie del complotto legate sulle difficoltà riscontrate con la nuova moto. 🔗 Leggi su Sportface.it