MotoGP Acosta il più veloce nelle pre-qualifiche di Sepang davanti a tanti outsider Bezzecchi e Bagnaia in Q1

Oasport.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pedro Acosta si conferma uno dei protagonisti più attesi del weekend al circuito internazionale di Sepang e ottiene la miglior prestazione assoluta nelle pre-qualifiche del Gran Premio della Malesia 2025, valevole come ventesimo e terzultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Il fenomeno spagnolo della KTM ha piazzato la zampata all’ultimo time-attack in 1’57?559, proponendo una candidatura importante in ottica pole position, Sprint e gara. L’unico a rimanere in scia ad Acosta sul giro secco è stato a sorpresa il francese Johann Zarco, ottimo 2° con la Honda LCR a soli 19 millesimi dal leader, mentre tutti gli altri hanno accusato un distacco superiore ai due decimi e mezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

motogp acosta il pi249 veloce nelle pre qualifiche di sepang davanti a tanti outsider bezzecchi e bagnaia in q1

© Oasport.it - MotoGP, Acosta il più veloce nelle pre-qualifiche di Sepang davanti a tanti outsider. Bezzecchi e Bagnaia in Q1

Altre letture consigliate

MotoGP | Sepang, Prove: Acosta piazza la zampata, Bagnaia e Bezzecchi in Q1 - La pioggia ci ha messo lo zampino anche nella sessione pomeridiana del venerdì del Gran Premio della Malesia di MotoGP, iniziando a cadere sull ... Scrive it.motorsport.com

motogp acosta pi249 veloceMotoGP, Bastianini: "In gara sono veloce come Acosta, il problema è la qualifica" - MotoGP: "Pedro riesce ad essere fortissimo sul giro secco, io ho difficoltà a fidarmi nel chiudere un giro al massimo. Lo riporta gpone.com

MotoGP | Acosta: “Con la gomma media potrò essere più veloce in gara” - Un bel terzo posto in rimonta per lo spagnolo in Australia, su un tracciato che non è fra i suoi preferiti e dove la KTM soffre maggiormente. Riporta it.motorsport.com

Cerca Video su questo argomento: Motogp Acosta Pi249 Veloce