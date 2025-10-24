MotoGP Acosta il più veloce nelle pre-qualifiche di Sepang davanti a tanti outsider Bezzecchi e Bagnaia in Q1

Pedro Acosta si conferma uno dei protagonisti più attesi del weekend al circuito internazionale di Sepang e ottiene la miglior prestazione assoluta nelle pre-qualifiche del Gran Premio della Malesia 2025, valevole come ventesimo e terzultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Il fenomeno spagnolo della KTM ha piazzato la zampata all’ultimo time-attack in 1’57?559, proponendo una candidatura importante in ottica pole position, Sprint e gara. L’unico a rimanere in scia ad Acosta sul giro secco è stato a sorpresa il francese Johann Zarco, ottimo 2° con la Honda LCR a soli 19 millesimi dal leader, mentre tutti gli altri hanno accusato un distacco superiore ai due decimi e mezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

