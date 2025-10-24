Motociclismo operazione chirurgica per Dalla Porta | Tornerò più forte di prima

Prato, 24 ottobre 2025 – In passato, Lorenzo Dalla Porta non ha nascosto il dispiacere per i postumi dell'infortunio del 2021. Dolori alla spalla che non gli hanno più consentito di esprimersi al 100%, “perdendo” la Moto2 ed uscendo progressivamente dai radar del Motomondiale. Qualcosa, però, potrebbe cambiare: pochi giorni fa, il pilota di Montemurlo è finito sotto i ferri a Sassuolo, dove si era recato per sottoporsi ad un'operazione chirurgica alla spalla programmata da tempo. “Finalmente, dopo tre anni di dolore e una totale mancanza di forza alla spalla sinistra, è arrivato anche per me il momento di affrontare l’operazione: la terza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

