Moto3 Rueda primeggia nelle pre-qualifiche di Sepang Lunetta e Bertelle gli unici azzurri già in Q2

Josè Antonio Rueda continua a dominare la scena anche dopo aver festeggiato con largo anticipo la certezza aritmetica del titolo e realizza il miglior tempo in 2’11?152 al circuito internazionale di Sepang nelle pre-qualifiche del Gran Premio della Malesia 2025, valevole come ventesimo e terzultimo capitolo stagionale del Mondiale Moto3. Il giovane talento spagnolo del team Red Bull KTM Ajo ha preceduto in classifica ben quattro connazionali: il compagno di squadra Alvaro Carpe 2° a 35 millesimi, il fresco vincitore della Red Bull Rookies Cup Brian Uriarte 3° a 50 millesimi, Angel Piqueras 4° a 112 millesimi e David Almansa 5° a 121 millesimi dalla vetta nell’ultimo turno del venerdì. 🔗 Leggi su Oasport.it

