Moto3 Angel Piqueras svetta nella FP1 di Sepang 4° Rossi davanti a Rueda
Angel Piqueras ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Malesia, ventesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sul tracciato di Sepang abbiamo assistito ad un turno con temperature stranamente non torride per la zona con lo spagnolo che ha chiuso con il tempo di 2:10.979 distanziando di 52 millesimi l’australiano Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3) mentre è terzo il suo connazionale Joel Kelso (KTM MTA) a 106. Quarta posizione per il nostro Riccardo Rossi (Honda Snipers) a 138, quinta per il campione del mondo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 175, quindi è sesto lo spagnolo David Almansa (Honda Leopard) a 310. 🔗 Leggi su Oasport.it
