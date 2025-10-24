Moto2 Jake Dixon è il più veloce nella FP1 del GP di Malesia Vietti 6° precede Arbolino

Jake Dixon (Boscoscuro Marc VDS ha messo a segno il miglior tempo al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Malesia, ventesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025. Sul tracciato di Sepang il pilota britannico ha messo a segno un interessante 2:04.131 mettendo 161 millesimi tra sé e lo spagnolo Albert Arenas (Kalex Gresini) quindi è terzo il colombiano David Alonso (Kalex Aspar) a 298. Quarta posizione per lo spagnolo Daniel Holgado (Kalex Aspar) a 340, quinta per il brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans) a 432 mentre è sesto il nostro Celestino Vietti (Boscoscuro Sync) a 513. 🔗 Leggi su Oasport.it

