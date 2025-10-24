Manuel Gonzalez chiude alla grande il venerdì di Sepang e firma il miglior tempo assoluto nelle pre-qualifiche del Gran Premio della Malesia 2025, valevole come ventesimo e terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale Moto2. Lo spagnolo del team Intact ha fermato il cronometro in 2’04?166, avvicinandosi a soli 35 millesimi dal record della pista siglato in FP1 da Jake Dixon. Il britannico del team Marc VDS si è poi confermato ad alti livelli anche nell’ultimo turno di giornata, collocandosi al posto d’onore con un distacco di 52 millesimi dal leader del campionato. Gonzalez può sorridere anche per i 445 millesimi rifilati al suo rivale per il titolo Diogo Moreira, infatti il brasiliano del team Italtrans (secondo nella generale a -2 dalla testa) non è andato oltre la decima piazza accedendo comunque direttamente al Q2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto2, Gonzalez detta il passo nelle pre-qualifiche di Sepang. Moreira insegue, Arbolino in Q2