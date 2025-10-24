Moto2 Gonzalez detta il passo nelle pre-qualifiche di Sepang Moreira insegue Arbolino in Q2

Oasport.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manuel Gonzalez chiude alla grande il venerdì di Sepang e firma il miglior tempo assoluto nelle pre-qualifiche del Gran Premio della Malesia 2025, valevole come ventesimo e terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale Moto2. Lo spagnolo del team Intact ha fermato il cronometro in 2’04?166, avvicinandosi a soli 35 millesimi dal record della pista siglato in FP1 da Jake Dixon. Il britannico del team Marc VDS si è poi confermato ad alti livelli anche nell’ultimo turno di giornata, collocandosi al posto d’onore con un distacco di 52 millesimi dal leader del campionato. Gonzalez può sorridere anche per i 445 millesimi rifilati al suo rivale per il titolo Diogo Moreira, infatti il brasiliano del team Italtrans (secondo nella generale a -2 dalla testa) non è andato oltre la decima piazza accedendo comunque direttamente al Q2. 🔗 Leggi su Oasport.it

moto2 gonzalez detta il passo nelle pre qualifiche di sepang moreira insegue arbolino in q2

© Oasport.it - Moto2, Gonzalez detta il passo nelle pre-qualifiche di Sepang. Moreira insegue, Arbolino in Q2

Altre letture consigliate

Moto2, Gonzalez detta il passo nelle pre-qualifiche di Sepang. Moreira insegue, Arbolino in Q2 - Manuel Gonzalez chiude alla grande il venerdì di Sepang e firma il miglior tempo assoluto nelle pre- Lo riporta oasport.it

moto2 gonzalez detta passoMoto2: Gonzalez prepara la fuga a Phillips Island, Morerira unico outsider? - Da un lato un pilota che vuole scappare ancora, dall'altro uno che vuole fare saltare il banco. Come scrive oasport.it

moto2 gonzalez detta passoMoto2, Phillip Island: vince Agius. Moreira (3°) è a 2 punti da Gonzalez (7°) - Diogo sale su un podio che vale oro con Manuel in difficoltà negli ultimi giri. gpone.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Moto2 Gonzalez Detta Passo