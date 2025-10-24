Moto gp Sepang Acosta il più veloce al venerdì In Q1 Bezzecchi e Bagnaia
Sepang, 24 ottobre 2025 - Tutto diverso nel venerdì di Sepang rispetto a quanto visto in Australia. In difficoltà Aprilia, Bagnaia ancora nelle retrovie, così nelle practice del gp di Malesia è spuntato Pedro Acosta su KTM. Il migliore. Fuori dalla Q2, e costretti a passare dalle Q1, sia Bezzecchi che Pecco, ma anche Raul Fernandez vincitore a Philip Island. In ripresa Yamaha e Honda. Cosa è successo nel venerdì di Sepang. Nelle Free Practice della notte italiana miglior tempo di Fermin Aldeguer in 2’00”199, con 256 millesimi su un Bagnaia che sembrava ritrovato e 349 sulla Honda di Mir, mentre Bezzecchi si era accontentato della quinta posizione a quasi 4 decimi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
