Una promessa matenuta: il Moto club Pontedera ricorda Enio Franceschini, prematuramente scomparso alla fine di agosto, dedicandogli la sede sociale di Viale Italia. In quei locali, ora frequentati dai soci del Moto Club, Enio, con la sua famiglia, ha gestito per decenni il Bar La Loggia divenendo un punto di riferimento per l’intero quartiere. Enio è inoltre sempre stato animatore del Moto Club, ricoprendo per un decennio la carica di presidente anche durante i festeggiamenti per i 90 anni del sodalizio, nel 2017. In quel bar si svolgevano le riunioni del Moto Club, si pianificavano gli eventi e le manifestazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Moto club intitolato a Enio Franceschini